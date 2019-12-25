Defense Express: Россия пыталась помешать летным испытаниям "Нептуна"

В Defense Express заявили, что в РФ хотели повлиять на точность уничтожения цели украинской крылатой ракетой.

На Украине расхвалили ракету "Нептун", созданную на базе ракет из СССР. Журналисты из Defense Express рассказали, что российские военные попытались помешать последним летным испытаниям новой крылатой ракеты, созданной конструкторским бюро "Луч".

В материале украинского консалтингового агентства отмечается, что противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" испытала на себе действие средств радиоэлектронной борьбы из РФ. Последние должны были изменить курс оружия. Это уменьшило бы точность попадания ракеты по заданной цели. Авторы публикации также заявили, что Россия могла собирать данные о новом оружии Киева. В Defense Express добавили, что попытки помешать тестам не удались.

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске.