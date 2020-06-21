На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Новая крылатая ракета Украины "Нептун" в теории способна поражать цели в Новороссийске. Об этом в издании "Деловая столица" сказал украинский военный эксперт Михаил Жихоров.
Спикер отметил, что данная ракета разрабатывалась для сдерживания российского Черноморского флота. Он же добавил, что из-за экономических проблем в стране наладить серийное производство "Нептуна" может быть проблематично.
По словам Жихорова, теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться не только до Новороссийска, но и до Крыма.
Видео: YouTube / Defense Express Channel
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все