На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Ракета разрабатывалась для сдерживания российского Черноморского флота

Новая крылатая ракета Украины "Нептун" в теории способна поражать цели в Новороссийске. Об этом в издании "Деловая столица" сказал украинский военный эксперт Михаил Жихоров.

Спикер отметил, что данная ракета разрабатывалась для сдерживания российского Черноморского флота. Он же добавил, что из-за экономических проблем в стране наладить серийное производство "Нептуна" может быть проблематично.

По словам Жихорова, теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться не только до Новороссийска, но и до Крыма.

Видео: YouTube / Defense Express Channel