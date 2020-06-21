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На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

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Ракета разрабатывалась для сдерживания российского Черноморского флота

Новая крылатая ракета Украины "Нептун" в теории способна поражать цели в Новороссийске. Об этом в издании "Деловая столица" сказал украинский военный эксперт Михаил Жихоров.

Спикер отметил, что данная ракета разрабатывалась для сдерживания российского Черноморского флота. Он же добавил, что из-за экономических проблем в стране наладить серийное производство "Нептуна" может быть проблематично. 

По словам Жихорова, теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться не только до Новороссийска, но и до Крыма.

Видео: YouTube / Defense Express Channel

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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