Главный конструктор "Луча" раскрыл возможности "Нептуна".

Украина назвала сценарий применения "убийцы" Крымского моста. Об этом заявил в интервью для Security Talks генеральный директор конструкторского бюро "Луч". Олег Коростелев напомнил, что ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун" успешно завершил испытания по ликвидации надводной цели 17 июня в Одесской области. Ролик опубликован на YouTube-канале.

Разработчик "Нептуна" рассказал, что комплекс создавался за 2,5 года при ограниченных финансовых ресурсах. ЖК-360МЦ обладает преимущественно украинскими комплектующими. Среди таких деталей - двигатель, инерциальная навигация, радиолокационная головка самонаведения и система связи.

Олег Коростелев считает, что за полтора-два месяца ракетный комплекс будет принять на государственное вооружение. Создание одного дивизиона "Нептуна" займет у изготовителей около 10-11 месяцев. Система способна за 10-15 секунд ликвидировать ракету противника, после чего корабль останется "голым".

Defense Express: Россия пыталась помешать летным испытаниям "Нептуна".

Видео: Youtube/Security Talks