Пуск ракеты произошел в рамках планового учения с группировкой разнородных ударных сил Северного флота.

Крейсер "Петр Великий" отработал пуск крылатой ракеты "Гранит" по морской цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пуск ракеты произошел в акватории Баренцева моря в рамках планового учения с группировкой разнородных ударных сил Северного флота. Морская позиция находилась в районе архипелага Новая Земля.

Сообщается, что цель была успешно поражена на удалении более 200 км. Также в рамках учения по защите морских коммуникации в Арктике экипаж "Петра Первого" отработал ведение артиллерийского морского боя с условным кораблем противника

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28.

Видео: Минобороны России