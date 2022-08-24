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Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28

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Экипажи сопровождают группы огневой поддержки армейской авиации.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры. Их сопровождают группы огневой поддержки армейской авиации. В результате успешных действий Ми-28 поразили опорные пункты управления и бронированную технику подразделений украинских войск.

Ранее Зеленский заявил, что Киев будет "возвращать" Крым "любыми средствами".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолёт, ми-28, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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