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Зеленский заявил, что Киев будет "возвращать" Крым "любыми средствами"
Сегодня, 7:00
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Зеленский заявил, что Киев будет "возвращать" Крым "любыми средствами"

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Президент Украины рассказал о планах на территорию полуострова.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев будет "возвращать" Крым "любыми средствами". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции после завершения международного форума "Крымская платформа".

Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что второй саммит "Крымской платформы"состоялся в  онлайн-режиме 23 августа. Среди целей мероприятия украинские власти назвали обсуждение путей "деоккупации" территории полуострова. В Кремле охарактеризовывают саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное событие.

Зеленский заявил, что формат участия Украины в саммите G20 на Бали пока не определен.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, крым
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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