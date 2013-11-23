Зеленский заявил, что формат участия Украины в саммите G20 на Бали пока не определен

Украинский президент заметил, что сейчас рано говорить о формате его участия в мероприятии.

Формат участия Украины в саммите G20 на Бали в ноябре пока не определен, потому что будет зависеть от обстановки в стране. Соответствующее заявление глава государства Владимир Зеленский сделал в рамках своего выступления на "Крымской платформе" во время совместного брифинга с польским президентом Анджеем Дудой.

До ноября еще очень много времени. И благодарен за то, что нас пригласили, Украину пригласили. В каком формате - это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего для меня - от того, что будет происходить у нас в государстве. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что международный саммит в Индонезии должен состояться 15-16 ноября 2022 года. Ранее журналисты сочли со ссылкой на администрацию Белого дома, что Владимир Зеленский должен приехать на мероприятие, если там будет находиться российский лидер Владимир Путин.С начала российской военной операции на Украине Владимир Зеленский участвует в международных мероприятиях за пределами своей страны в дистанционном формате.

Канада ввела санкции против еще 62 российских физлиц.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент