Эксперт рассказал о странном размытии водной поверхности на ролике с тестами украинского комплекса.

Видео испытаний "уничтожителя" Крымского моста назвали фальшивкой. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Юрий Трифоненков в интервью для "Свободной прессы". Эксперт, закончивший в 1987 году Высшее военно-морское училище имени Фрунзе считает, что ролик с тестами берегового комплекса Украины ЖК-360МЦ смонтирован. Он основывается на анализе соответствующих видео.

Специалист объяснил, что крылья ракеты Р-260 "крепятся на трех саморезах или трех болтах с потайной головкой". По словам Трифоненкова, ракета не может лететь при помощи таких деталей. Аналитик уверен, что скрепленное подобный образом оружие не способно выдержать нагрузку. На одном из роликов специалист заметил, как ракета "нептун" летит левее цели. При этом она не оставляла тени на морской поверхности. При более крупном приближении установлено, что область водной поверхности "подозрительно размыта".

На следующем кадре ракета Р-360 попадает точно в центр мишени. Ракета, теперь внезапно возникшая тень от нее, мишень и ее отражение в воде тоже выглядят как-то неестественно. Полагаю — пририсованы Юрий Трифоненков, военный эксперт

Напомним, что ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов говорил о том, что "Нептун" способен ликвидировать крымский мост за несколько минут.

Украина назвала сценарий применения "убийцы" Крымского моста.

Видео: unian.net