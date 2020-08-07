В Defense Express рассказали, на какие противокорабельные ракеты похож "Нептун".

Раскрыто происхождение "уничтожителя" Крымского моста. Об этом в интервью для украинского издания Defense Express заявил генеральный конструктор бюро "Луч". Олег Коростелев опроверг мифы в отношении берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун". В прошлом году экс-секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов заявил, что военные могут ликвидировать переправу через Керченский пролив за несколько минут.

Эксперт уточнил, что Киев смог создать новое оружие за несколько лет. Для примера он привел Россию, которая интегрировала ракету Х-35 в береговой комплекс "Бал" за десятилетие. Представитель "Луча" отметил, что "Нептун" схож с советской Х-35, но не больше, чем с американским Harpoon, французским Exocet, японским ASM-2, шведским Robotsystem 15, британским Sea Eagle, турецким Atmaca и другими противокорабельными ракетами.

Украина испытала шашку УДШ-У на полигоне в Львовской области.

Видео: Youtube/Defense Express Channel