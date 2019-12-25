На Украине назвали катастрофой российский "Панцирь-С1". Об этом сообщили журналисты из Defense Express. В СМИ заявили, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы производят замену человеческого ресурса на автоматизированные элементы. За этот счет происходит повышение быстродействия.
На Украине напомнили, что "Панцирь-С1" оснащен элементами системы искусственного интеллекта. Внедрение технологии может привести общественность к катастрофическим последствиям, считают журналисты. ИИ может стать причиной ликвидации гражданского населения.
В Defense Express рассказал, что подобные усовершенствования могли применяться в ЗРК Ирана "ТОР" российского производства. В январе 2020 года комплекс сбил украинский пассажирский самолет Boeing 737-800.
Стало известно об уничтожении российских "Панцирей-С1" в Эфиопии.
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