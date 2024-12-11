"Тор" уничтожил разведывательные БпЛА "Shark" ВСУ

Задача выполнена силами "Центра" на красноармейском направлении СВО.

Российский боевой расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" сбил разведывательный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины Shark на красноармейском направлении (укранское наименование - покровское). Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами "Центральной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря действиям военнослужащих, удалось обеспечить прикрытие наступательных действий штурмовых подразделений

Все две цели были однотипные, по данным это были БПЛА Shark. Они разведывают все точки, куда техника заезжает, вычисляют ПВО и скопление людей. Сначала она собирают информацию, а потом применяют ракеты. Николай Валяев, начальник расчета ЗРК "Тор-М1"

Напомним, что современное радиолокационное оборудование, имеющееся на борту ЗРК, позволяет нашим операторам легко и точно обнаруживать воздушные цели противника в своей зоне ответственности, а затем - эффективно уничтожать их. Точность боевого применения позволяет российскому расчету ликвидировать до восьми воздушных целей ВСУ с использованием одного боекомплекта.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Фото и видео: Минобороны России