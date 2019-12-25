"Панцири" отработали защиту от боевых ракет в Ленобласти

Артиллеристы успешно отработали несколько маневров.

В Ленинградской области прошли учения боевых расчетов ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". В ходе операции военнослужащие отразили налет крылатых сверхманевренных ракет. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.



Оборону держали 3 батареи, в составе которых было свыше 40 артиллеристов. Войска противовоздушной обороны смогли обнаружить, захватить и уничтожить цели, возвышавшиеся на 10 километрах от земной поверхности.



Кроме того, легенда учений предусматривала поломку колеса машины с последующей его заменой и тренировку в темное время суток.



Ранее мы рассказали о том, что учения расчетов "Искандер-М" будут проходить на Лужском полигоне.



Фото: Пресс-служба ЗВО