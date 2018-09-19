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Учения расчетов "Искандер-М" будут проходить на Лужском полигоне
Сегодня, 9:53
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ruzannar

Учения расчетов "Искандер-М" будут проходить на Лужском полигоне

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В мероприятии примут участие 200 человек.

В Ленобласти проведут учения расчетов "Искандер-М". Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Известно, что учебные пуски с применением ОТРК "Искандер-М" пройдут на Лужском полигоне в разное время суток на позициях и сходу при совершении марша. Военные уже приступили к занятиям по проверке боеготовности. Им предстоит совершить марш в 50 километров. В учениях примут участие 200 ракетчиков, а также более 40 единиц техники. 

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти состоялись учения военно-воздушных сил ЗВО.

Фото: "Минобороны России" / ВКонтакте

Теги: боеготовность, искандер м, лужский полигон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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