Учения расчетов "Искандер-М" будут проходить на Лужском полигоне

В мероприятии примут участие 200 человек.

В Ленобласти проведут учения расчетов "Искандер-М". Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Известно, что учебные пуски с применением ОТРК "Искандер-М" пройдут на Лужском полигоне в разное время суток на позициях и сходу при совершении марша. Военные уже приступили к занятиям по проверке боеготовности. Им предстоит совершить марш в 50 километров. В учениях примут участие 200 ракетчиков, а также более 40 единиц техники.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти состоялись учения военно-воздушных сил ЗВО.

Фото: "Минобороны России" / ВКонтакте