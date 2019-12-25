  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти состоялись учения военно-воздушных сил ЗВО
Сегодня, 10:08
46
lizapoluda

В Ленобласти состоялись учения военно-воздушных сил ЗВО

0 0

В них приняли участие свыше 60 человек.

В Ленинградской области состоялись трехдневные учения  подразделений региональных войск военно-воздушных сил и противовоздушной обороны с участием более 60 человек. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Солдаты совершили марш-бросок с проведение разведки по обнаружению целей в воздухе, маскировкой местности и разворотом радиолокационных станций.

Для осуществления мероприятий военнослужащим потребовалось задействовать свыше 20 еденными спецтехники.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти прошли учения у мотострелков общевойсковой армии ЗВО.

Фото: Пресс-служба ЗВО

 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии