В Ленобласти прошли учения у мотострелков общевойсковой армии ЗВО

К участию в учениях было привлечено более четырех сотен военнослужащих.

Военные отдельной Севастопольской гвардейской мотострелковой бригады в ходе двухсторонних ротных тактических учений уничтожили превосходящие силы условного противника. Учения состоялись на территории общевойскового полигона общевойсковой армии Западного военного округа в Ленинградской области.

Военнослужащие отработали действия при применении условным противником оружия массового поражения, преодолении искусственных заграждений, а также отражении нападения диверсионно-разведывательных групп, сообщили Piter.tv в пресс-службе ЗВО.

Мотострелки совершенствовали действия в ведении оборонительного и наступательного боя днем и ночью, нанесении огневого поражения противника из штатного вооружения и военной техники. Военнослужащие обеих сторон закрепили навыки в оказании первой медицинской помощи и транспортировке раненых, отрывке окопов для стрельбы лежа и стоя, эвакуации поврежденной техники на пункты сбора.

К участию в учениях было привлечено более 400 военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки боевые машины пехоты БМП-2, 120-мм минометы 2Б-11 а также комплексы беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

Ранее мы сообщали о том, что cотрудники разведслужбы Западного военного округа выполнили девятикилометровый марш-бросок в 47-ом регионе.

Фото: предоставлено пресс-службой ЗВО