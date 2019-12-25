  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разведчики ЗВО совершили марш-бросок на 10 километров в Ленобласти
Сегодня, 10:02
59
lizapoluda

Разведчики ЗВО совершили марш-бросок на 10 километров в Ленобласти

0 0

Ориентироваться военным помог новый навигационный прибор.

Сотрудники разведслужбы Западного военного округа выполнили девятикилометровый марш-бросок в 47-ом регионе. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

В учениях по тактико-специальной подготовке приняли участие солдаты, служащие в разведывательном батальоне отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии.

Военнослужащим удалось исполнить приказ, несмотря на тяжёлые погодные условия. Во время марш-броска было применено навигационное оборудование "Орион", работа которого осуществляется за счёт системы ГЛОНАСС.

Ранее мы рассказали о том, что летчики ЗВО провели тренировку по тушению пожаров в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба ЗВО

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии