Разведчики ЗВО совершили марш-бросок на 10 километров в Ленобласти

Сотрудники разведслужбы Западного военного округа выполнили девятикилометровый марш-бросок в 47-ом регионе. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.
В учениях по тактико-специальной подготовке приняли участие солдаты, служащие в разведывательном батальоне отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии.
Военнослужащим удалось исполнить приказ, несмотря на тяжёлые погодные условия. Во время марш-броска было применено навигационное оборудование "Орион", работа которого осуществляется за счёт системы ГЛОНАСС.
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Фото: Пресс-служба ЗВО
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