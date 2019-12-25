Летчики ЗВО провели тренировку по тушению пожаров в Ленобласти

В Ленобласти наступил сезон повышенной пожароопасности.

В Ленобласти наступил сезон повышенной пожароопасности. Военные из Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО отработали навыки борьбы с лесными пожарами на аэродроме в Левашово. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

На аэродроме участники учений ликвидировали очаги условного возгорания разной сложности. С условными пожарами боролись с помощью устройств ВСУ-5, вмещающих до пяти тонн воды.

Основное внимание во время тренировок было уделено слаженной работе наземных расчетов по монтажу водосливных устройств на транспортные вертолеты Ми-8 и точности сброса воды.

Объекты ЗВО не пострадали от пожара в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: ЗВО