Объекты ЗВО не пострадали от пожара в Выборгском районе Ленобласти

В проливке местности после пожара участвовала авиация.

В Выборгском районе Ленинградской области 27 июня случился масштабный лесной пожар. Как сообщили сотрудники МЧС, к вечеру возгорание сухой травы на территории Морозовского лесничества было зафиксировано на площади 20 гектаров, активно горела лесополоса площадью в 2 гектара, остальная территория тлела.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, в проливке местности после пожара участвовала сотня военнослужащих, пять единиц техники и вертолет армейской авиации, Угрозы объектам ЗВО в Выборгском районе Ленинградской области нет, отметили в ЗВО.

Ранее читатели Piter.tv поделились видео, на котором был виден высокий столб дыма, поднимающийся с территории на правом берегу Невы в Петербурге. У дома №9 по Дальневосточному проспекту загорелся мусор на территории в 150 квадратных метров.

Фото: Piter.tv