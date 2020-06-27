Столб дыма от горящих покрышек на Дальневосточном виден всему Петербургу

Видео клубов дыма в редакцию Piter.tv прислали очевидцы.

Вечером в субботу, 27 июня, читатели Piter.tv поделились видео, на котором виден высокий клуб дыма, поднимающийся с территории на правом берегу Невы в Петербурге. Как сообщили в ГУ МЧС Северной столицы, у дома №9 по Дальневосточному проспекту загорелся мусор на территории в 150 квадратных метров. От горения и виден столб черного дыма. Возгорание уже потушено.

В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" очевидцы рассказали, что так загорелись брошенные покрышки.

Ранее мы сообщали о том, что на Портовой улице сгорел автомобиль с кислотой внутри. СК начал доследственную проверку.

Видео: Piter.tv