Псаки: поставки Украине комплексов Javelin не отражаются на боеготовности ВС США

Минобороны США следит за тем, чтобы запасы пополнялись.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила о том, что передача противотанковых комплексов Javelin Киеву не отражается на боеготовности Вооруженных сил США.

Псаки ответила на вопрос журналиста о том, не обеспокоены ли в Вашингтоне возможностью истощения американских запасов из-за того, что страна массово поставляет вооружение Украине. По подсчетам некоторых аналитиков, США уже израсходовали на треть запасы Javelin и на четверть — запасы переносных зенитных ракетных комплексов Stringer.

Пресс-секретарь заверила, что Минобороны США следит за тем, чтобы у страны было все необходимое для защиты.

Мы, разумеется, стремимся пополнить склады США и восполнить истощенные запасы для нас и наших союзников и партнеров, поэтому мы запросили у Конгресса ресурсы на это. Джен Псаки.

Ранее глава Пентагона заявил о сложностях в отслеживании оружия на Украине.

Фото и видео: Белый дом