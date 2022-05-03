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Псаки: поставки Украине комплексов Javelin не отражаются на боеготовности ВС США

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Минобороны США следит за тем, чтобы запасы пополнялись.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила о том, что передача противотанковых комплексов Javelin Киеву не отражается на боеготовности Вооруженных сил США.

Псаки ответила на вопрос журналиста о том, не обеспокоены ли в Вашингтоне возможностью истощения американских запасов из-за того, что страна массово поставляет вооружение Украине. По подсчетам некоторых аналитиков, США уже израсходовали на треть запасы Javelin и на четверть — запасы переносных зенитных ракетных комплексов Stringer.

Пресс-секретарь заверила, что Минобороны США следит за тем, чтобы у страны было все необходимое для защиты. 

Мы, разумеется, стремимся пополнить склады США и восполнить истощенные запасы для нас и наших союзников и партнеров, поэтому мы запросили у Конгресса ресурсы на это.

Джен Псаки.

Ранее глава Пентагона заявил о сложностях в отслеживании оружия на Украине. 

Фото и видео: Белый дом

Теги: боеготовность, минобороны сша, поставки оружия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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