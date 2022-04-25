Ллойд Остин оценил сведения о том, что поставки США становятся "трофейным вооружением" для ДНР и ЛНР.

Глава Пентагона заявил о сложностях в отслеживании американского оружия на Украине. Соответствующее заявление лидер американского военного ведомства сделал в рамках своего брифинга с журналистами, который проводился на территории Польши. Иностранец выступил публично после проведенных переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. По мнению Остина Ллойда, Вашингтон с трудом отслеживает военную помощь, включая вооружение и боевую технику, которую США отправили режиму. Ллойд заметил, что США не располагают наземными средствами отслеживания на территории Украины.

Мы провели хорошие переговоры по вопросу необходимости обеспечения уверенности в том, чтобы эти вооружения достигали адресата как можно эффективнее и не попадали в руки противника. Ллойд Остин, глава Пентагона

Таким образом высокопоставленный чиновник ответил на вопрос представителей СМИ о том, есть ли у США план по отслеживанию вооружений, таких как ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin. Пресса напомнила Пентагону о том, что техника в ходе боев за контроль над Донбассом становится для России и сил ДНР и ЛНР трофейной. Ллойд Остин добавил, что Киев знает о проблеме и понимает, что в США обеспокоены ситуацией.

Глава Пентагона заявил о желании США ослабить Россию.

Фото и видео: YouTube / El País



