Рекордная жара летом 2010 года в Петербурге: как город пережил аномальную погоду

Многие жители и гости Петербурга столкнулись с проблемами, связанными с перегревом и обезвоживанием.

Летом 2010 года Санкт-Петербург столкнулся с одним из самых жарких периодов в своей истории. 7 августа температура достигла 37,1 градуса, что стало абсолютным рекордом за все время метеонаблюдений в городе. Это событие стало настоящим испытанием для жителей и инфраструктуры Северной столицы, пишет "Петербургский дневник".

Основной причиной рекордной жары стали антициклоны, которые окружили город на полтора месяца. Если бы эти антициклоны продержались неделю или две, возможно, ситуация не была бы столь критичной. Однако их длительное воздействие привело к тому, что среднесуточная температура держалась выше 20 градусов с 5 июля по 15 августа.

Жара оказала значительное влияние на жизнь города. Многие жители и гости Петербурга столкнулись с проблемами, связанными с перегревом и обезвоживанием. В то же время, как отметил главный синоптик Александр Колесов, даже современные технологии не могут предсказать длительность таких погодных явлений.

Спасатели и врачи работали в усиленном режиме. Основатель поискового отряда "Экстремум" Борис Лейтес рассказал о случае, когда 80-летний мужчина, заблудившийся в лесу, выжил благодаря высокой температуре, которая не позволила ему замерзнуть ночью. Врач скорой помощи Анастасия Артюхова отметила, что смертность в июле была выше, чем в предыдущем году, но большинство пациентов были живы, когда к ним приезжала скорая помощь.

В ночь на 30 июля на город обрушился ураган, который привел к гибели не менее 10 человек. В основном люди пострадали от упавших деревьев. Владелец дачи в Сосново Александр Чеботарев рассказал, что ему пришлось самостоятельно убирать упавшие деревья, а свет и водопровод были восстановлены только в октябре.

Фото: Piter.TV