Ллойд Остин назвал цель Запада и Вашингтона в противостоянии Москве.

Глава Пентагона заявил о желании США ослабить Россию. Соответствующее заявление глава американского оборонного ведомства сделал в рамках собственном пресс-конференции, которую чиновник проводил на территории Польши. Он вышел к прессе после переговоров с президентом Владимиром Зеленским, которые состоялись в Киеве. Выступление высокопоставленного представителя США транслировал телеканал NBC. Ллойд Остин подчеркнул, что Запад намерен заставить Москву сделать так, чтобы она не могла предпринять схожие действия, которые сейчас мир видит на Украине.

Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала… Ллойд Остин, глава Пентагона

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял прессе, что западная внешняя политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией. Политик отметил, что она уже нанесла серьезный вред глобальной экономической системе из-за ввода санкций. Путин полагает, что целью давления на РФ является ухудшение уровня жизни миллионов граждан. При этом Вашингтон и ЕС фактически объявили дефолт по государственным обязательствам перед Россией.

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Фото: YouTube / in time Ukraine

