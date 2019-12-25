Премьер Словении выразил сожаление в связи с результатом его партии

Янез Янша не имеет планов изменить политическую программу.

Премьер-министр Словении выразил сожаление в связи с результатом его партии на парламентских выборах. Правительственное движение получает только 27 мандатов в нижнюю палату законодательного органа из 90 мест. Представители Словенской демократической партии (SDS) отстили примерно на 10% от лидирующего движения. Победителем гонки стали члены левоцентристского "Движения Свобода". Они получили около 34,50% поддержки избирателей.

Мне жаль, что не все партии, которые так или иначе сотрудничали с правящей коалицией, выступили вместе. В этом случае результат бы был другим. Янез Янша, глава правительства Словении

Чиновник выступил перед своими сторонниками после объявления предварительных результатов голосования в штабе своего политической партии в ночь на 25 апреля. Янша заметил, что итог голосования не изменил курса движения, программу или принципов. При этом партия готова взаимодействовать с оппонентами на благо государства.

Оппозиционное "Движение Свобода" лидирует на выборах в парламент Словении.

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