Оппозиция получает 41 место в нижней палате парламента, правительственная партия - только 27.

Оппозиционное "Движение Свобода" лидирует на выборах в парламент Словении с 34,54% голосов избирателей. Главой партии является местный активист Роберт Голоб. Голосование в законодательный орган страны проводилось 25 апреля на более чем трех тысячах избирательных участках. Оно проводилось с 7 часов утра по местному времени (в 8 утра по московскому времени) и завершилось в 19 часов вечера воскресенья (в 20 часов по Москве).

Согласно сведениям от местной государственной избирательной комиссии, "Движение "Свобода" набрало 34,54% поддержки населения. На второй позиции расположилась Словенская демократическая партия, управляемая премьер-министром. Далее расположились по списку "Новая Словения - Христианские демократы", "Социальные демократы" с Тани Файон, "Левые" с 4,38%. Остальные претенденты не смогли набрать нужного проходного балла для нахождения в парламенте.

Партия Роберта Голоба получила 41 из 90 мест в Государственном собрании (нижней палате парламента республики), а правительственная партия Янши - только 27 мест.

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