От действий французских правоохранителей скончались два человека, еще один ранен.

СМИ: полиция открыла стрельбу по автомобилю в Париже, есть погибшие. Соответствующее заявление опубликовали местные журналисты с портала Actu17. По данным источника, на территории французской столицы неизвестные отказались подчиняться требованию правоохранительных органов об остановке ради проверки документов. В результате инцидента жертвами стали двое человек. При этом в транспортном средстве находились три человека. Последний пассажир получил ранение в руку. Сейчас пострадавший госпитализирован. Трагедия развернулась в районе Пон-Нёф в ночь на 25 апреля.

Правительство Японии поздравило Макрона с победой на выборах.

Фото и видео: YouTube / GBNews