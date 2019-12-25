Правительство Японии поздравило Макрона с победой на выборах

Ёсихико Исодзаки надеется на дальнейшее сотрудничество Токио и Парижа.

Японское правительство от всего сердца поздравило президента Франции Эмманюэля Макрона с победой на прошедших в воскресенье 25 апреля президентских выборах. Действующий глава государства получил поддержку большинства избирателей в рамках второго, решающего тура голосования. Заместитель генерального секретаря местного кабинета министров Ёсихико Исодзаки в рамках регулярного брифинга с журналистами подчеркнул, что париж является для Токио важным партнером, с которым страна разделяет базовые демократические принципы, а также основу по правам человека и верховенству законов.

Прежде всего, хотим от всего сердца поздравить президента Макрона с переизбранием. Ёсихико Исодзаки, замгенсека кабмина Японии

Ёсихико Исодзаки, подчеркнул прессе, что японские власти рассчитывают продолжить развивать тесные взаимоотношения с Францией по самому широкому спектру вопросов. В частности, это касается взаимодействия по украинскому кризису. В Токио уверены, что в сфере урегулирования конфликта и "восстановления мирового порядка" наступает критический момент. Япония призывает Группу Семи (саммита G7) быть едиными как никогда раньше.

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Фото и видео: YouTube / s zkey

