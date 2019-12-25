Киев удалил видео, которым оказалось недовольно Токио.

Япония возмутилась сравнением на Украине императора Хирохито с Гитлером и Муссолини. Ситуацию прокомментировал на регулярном брифинге с журналистами заместитель генерального секретаря местного правительства Ёсихико Исодзаки. По словам чиновника, кабинет министров в Токио сделал представление Киеву после размещенного на выходных видеоролика. Там иностранцы сравнивали японского императора Хирохито с немецким и итальянским диктаторами Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини.

Постановка в один ряд - совершенно некорректна и заслуживает глубочайшего сожаления. Через посольство Японии на Украине мы сделали представлении украинскому правительству с требованием удалить. Ёсихико Исодзаки, замгенсека кабмина Японии

Исодзаки отметил, что в ответ на представление украинская сторона уже принесла извинения и удалила видео из своих социальных сетей. Вместо него в аккаунте киевского режима появилось новое видео, в котором упоминание о Хирохито было удалено.

Напомним, что Император Сёва (Хирохито) являлся 124-м императором Японии с 1926 по 1989 годах. Политик 15 августа 1945 года он выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал тот факт, что страна более не в состоянии продолжать войну. Он принял условия Потсдамской декларации. Позже правитель также отказался от своего божественного начала.

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Фото и видео: YouTube / s zkey