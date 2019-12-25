Ёсихико Исодзаки рассказал, что 15 человек считаются пропавшими без вести.

Японские власти подтвердили гибель 11 человек в результате инцидента с круизным судном. На утренней пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря местного кабинета министров Ёсихико Исодзаки заметил, что говорит о корабле под названием KAZU 1, которое на выходных затонуло около берегов северного острова Хоккайдо. Чиновник напомнил СМИ о том, что остальные пассажиры и двое членов экипажа пока что числятся пропавшими без вести. Речь идет о 15 людях. Власти страны выразили свои соболезнования семьям и родственникам погибших.

К настоящему моменту удалось обнаружить тела 11 человек, смерть всех из них была подтверждена. Судно к настоящему моменту также не было обнаружено. Ёсихико Исодзаки, замгенсека Японии

По словам Исодзаки, японский премьер-министр Фумио Кисида распорядился правительству сделать все необходимое для проведения оперативных поисково-спасательных работ в акватории региона. Созван кризисный штаб по сбору и анализу информации об инциденте.

Напомним, что круизное судно KAZU 1 днем 23 апреля отправило экстренный сигнал о своем затоплении. Затем связь прервалась с экипажем. На борту корабля находилось 24 человека, включая двух несовершеннолетних пассажиров, капитана и его помощника. Оператор круизного судна сообщил береговой охране о том, что на борту имелся спутниковый телефон, однако связаться по нему не удалось.

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Фото и видео: YouTube / s zkey