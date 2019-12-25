Япония следит за возможной покупкой компаниями КНР доли в проекте "Сахалин-2"

Коити Хагиуда пояснил, почему Токио не выйдет из проекта.

Япония следит за возможной покупкой государственными компаниями Китая части в нефтегазовом проекте "Сахалин-2". Соответствующее заявление на брифинге с журналистами от 22 апреля рассказал местный министр по вопросам экономики, торговли и промышленности. Коити Хагиуда подчеркнул, что речь идет о возможной смене владельцев доли британской корпорации Shell в проекте.

Мы пристально следим за этой ситуацией. Коити Хагиуда, министр по экономике Японии

Эксперт полагает, что выход Токио из данного проекта нельзя рассматривать как эффективный шаг в рамках санкционного давления на Россию. По мнению Коити Хагиуды, это не защитит национальные интересы японцев, которые касаются энергетической безопасности в сфере обеспечения ресурсами.

Напомним, что "Сахалин-2" - нефтегазовый проект, который реализуется на Сахалине на условиях раздела продукции. Оператором выступает "Сахалин энерджи". При этом контрольный пакет компании принадлежит "Газпрому".

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Фото и видео: YouTube / 2022年4月22日 衆議院 経済産業委員会