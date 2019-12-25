Япония продолжит следить за военной активностью России на фоне испытания "Сармата"

Пуск ракеты состоялся 20 апреля с космодрома Плесецк.

Японские власти продолжат следить за военной активностью России на фоне испытания баллистической ракеты "Сармата". Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

В среду, 20 апреля, состоялся пуск баллистической ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк в Архангельской области. В Минобороны сообщили, что задачи пуска были выполнены в полном объеме, а учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне КУра.

Япония продолжит следить за военной активностью РФ, включая этот ракетный запуск, и продолжит сбор информации, включая информацию о возможном влиянии на ситуацию на Украине. Хирокадзу Мацуно, генеральный секретарь кабмина Японии

Ранее в Минобороны сообщали, что Россия нарастит ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию.

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