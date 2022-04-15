Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ будет реагировать на провокации нацбатов и ВСУ.

Россия нарастит ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию. Соответствующее заявление на регулярном утреннем брифинге с журналистами от 15 апреля сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По словам генерал-майора РФ, ВС РФ планируют отвечать противнику на провокации.

Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будет наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В министерстве по обороне России в ночь на 15 апреля отечественная крылатая ракета морского базирования "Калибр" поразила Жулянский машиностроительный завод "Визар", расположенный на окраине украинской столицы. Воздушным ударом ликвидированы цеха по изготовлению и ремонту зенитных ракетных комплексов.

Над Белгородом работает ПВО, как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям.

Фото и видео: Минобороны России