Над Белгородом работает ПВО, как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям

Информация предоставлена очевидцами.

Над Белгородом работает противовоздушная система, а по территории российского региона было совершено как минимум две атаки. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей". При этом в СМИ подчеркнули, что официальной информации на данный счет нет. Очевидцы рассказали о том, что в Брянской области минимум две противоракеты были направлены по воздушным целям противника. Их видели местные жители над городом около 09:45 утра по времени Москвы (совпадает с региональным).

Напомним, что накануне днем были обстреляны со стороны Украины белгородские села Журавлевка и Сподарюшино. Глава области Вячеслав Гладков уточнял, что легкое ранение получил местный житель, повреждены жилые здания. Обстрел велся также по территории Климово и пограничному пункту пропуска "Новые Юрковичи". На данный момент известно о восьми раненых, включая несовершеннолетнего ребенка и пенсионерку, которая получила тяжелые травмы. В Следственном комитете РФ подчеркнули, что ВСУ наступательным оружием произвели не менее шести авиауадаров по жилой застройке.

ВС России сбили вертолет Ми-8, атаковавший поселок Климово в Брянской области.

Фото: Telegram / SHOT

Видео: Telegram / РИА Новости