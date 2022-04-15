ВС России сбили вертолет Ми-8, атаковавший поселок Климово в Брянской области

Игорь Конашенков сообщил об уничтожении борта, который наносил удары по территории РФ 14 апреля.

Вооруженные силы России сбили украинский вертолет Ми-8, атаковавший российский поселок Климово в Брянской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга от 15 апреля сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. Чиновник напомнил о том, что днем 14 апреля дрон произвел воздушный удар по территории населенного пункта.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Российские войска в Харьковской области ликвидировали в воздухе истребитель Су-27, относящийся в ВСУ. Миссия выполнена около населенного пункта Лозовая в Харьковской области. Около Изюма, Левковки, Новой Астрахани, Новой Кубани, Счастливом, Чернобаевке, Червоном Осколе силами ВС РФ сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов комплексов РЭБ на Украине.

Фото и видео: Минобороны России