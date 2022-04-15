Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов комплексов РЭБ на Украине

РЭБ подавляет работу дронов противника.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы на Украине, проводимой в рамках специальной военной операции. В пресс-службе ведомства уточнили, что отечественные подразделения РЭБ выполняют задачи по прикрытию техники и личного состава Вооруженных сил РФ в регионе от группировок войск ВСУ и ракетно-авиационных ударов противника. В частности, подавляется работа беспилотников Bayraktar турецкого производства, а также других разведывательных и ударных дронов.

Расчеты комплексов радиоэлектронного подавления "Красуха-4С", "Мурманск", "Москва" отрабатывают задачи по поиску, идентификации воздушных объектов. пресс-служба Минобороны РФ

Командир роты РЭБ объяснил журналистам, что комплексы зарекомендовали себя очень хорошо.

МО РФ назвало граждан США и ЕС, причастных к военно-биологическим программам на Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости