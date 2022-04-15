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Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов комплексов РЭБ на Украине

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РЭБ подавляет работу дронов противника.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы на Украине, проводимой в рамках специальной военной операции. В пресс-службе ведомства уточнили, что отечественные подразделения РЭБ выполняют задачи по прикрытию техники и личного состава Вооруженных сил РФ в регионе от группировок войск ВСУ и ракетно-авиационных ударов противника. В частности, подавляется работа беспилотников Bayraktar турецкого производства, а также других разведывательных и ударных дронов.

Расчеты комплексов радиоэлектронного подавления "Красуха-4С", "Мурманск", "Москва" отрабатывают задачи по поиску, идентификации воздушных объектов.

пресс-служба Минобороны РФ

Командир роты РЭБ объяснил журналистам, что комплексы зарекомендовали себя очень хорошо.

МО РФ назвало граждан США и ЕС, причастных к военно-биологическим программам на Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: минобороны, рэб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Я Алексей
Сегодня 10:00

А почему на нашу территорию залетают вертолеты УКРОВ????? Средства РЭБ не могут с ними бороться???????

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