Игорь Кириллов озвучил несколько фамилий иностранцев, работающих над проектами биолабораторий на Украине.

Российское министерство по обороне назвало граждан США и ЕС, причастных к военно-биологическим программам на Украине. Соответствующее заявление во время брифинга в военном ведомстве сделал руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Эксперт уточнил, что многие иностранцы работали на базе Украинского научно-технологического центра.

Пост исполнительного директора УНТЦ гражданин США Куртис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в Калифорнийском университете. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года. Игорь Кириллов, представитель МО

Также установлено, что председателем правления УНТЦ от ЕС является Эдди Артур Майер, от Вашингтона работу в лабораториях курировал Филипп Доллифф. Специалист занимает в Госдепартаменте США пост заместителя советника государственного секретаря по вопросам международной безопасности, а также по программ нераспространения оружия массового поражения. Кириллов заметил, что ВС РФ нашли официальную рекомендацию от Госдепа США, которая одобряет "сотрудничество УНТЦ с основным подрядчиком Пентагона - компанией "Блэк энд Витч".

МО РФ: военные за сутки поразили 132 объекта на Украине.

Фото и видео: Минобороны России