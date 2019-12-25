Трамп подпишет указ о возвращении Пентагону названия "министерство войны"

Пита Хегсета можно будет называть "министром войны".

Американский президент-республиканец Дональд Трамп 5 сентября подпишет исполнительный указ о возвращении Министерству обороны США названия "министерство войны". Соответствующей информацией со своей аудиторией поделился местный телеканал Fox News со ссылкой на источник в вашингтонской администрации. Эксперт из Белого дома уточнил, что в исполнительном указе будет говориться, что Пентагон получит дополнительное название, а шефа Пита Хегсета можно будет называть "министр войны". Документом глава государства дополнительно возложит на Хегсета обязанность п подготовке законодательных и исполнительных мер, которые позволят переименовать ведомство на постоянной основе. На данный момент неясно, потребуется ли для этого одобрение конгрессменов.

Напомним, что Министерство войны США просуществовало в период с 1789 по 1947 год. Затем его преобразовали в национальное военное ведомство. В 1949 году структура переименовалась в Министерство обороны США. Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что не против возвращения Пентагону прежнего названия.

Фото: Белый дом