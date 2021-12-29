В Швеции оценили боеготовность российской армии

Шведское издание Svenska Dagbladet посчитало, что России удалось создать самые мощные в Европе вооруженные силы. Как сказано в публикации, российская армия находится в самой высокой за многие десятилетия боеготовности.
Россия имеет функциональную армию, которая способна проводить операции в том числе и очень далеко от собственных границ. Отдельное авторы материала оценили оперативность и мобильность вооруженных сил. Россия строит не только авианосцы, а еще и противоспутниковое и сверхзвуковое оружие. Государству удается развивать сотрудничество с Китаем, что позволяет разрабатывать и производить новое оружие, а также проводить учения.
Как отметили авторы материала, США, напротив, долгое время не занимались модернизацией своей армии.
Ранее мы сообщили, что британская газета The Sun изменила статью о времени "вторжения" России на Украину.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все