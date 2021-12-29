В Швеции оценили боеготовность российской армии

Россия имеет функциональную армию, которая способна проводить операции в том числе и очень далеко от собственных границ.

Шведское издание Svenska Dagbladet посчитало, что России удалось создать самые мощные в Европе вооруженные силы. Как сказано в публикации, российская армия находится в самой высокой за многие десятилетия боеготовности.

Россия имеет функциональную армию, которая способна проводить операции в том числе и очень далеко от собственных границ. Отдельное авторы материала оценили оперативность и мобильность вооруженных сил. Россия строит не только авианосцы, а еще и противоспутниковое и сверхзвуковое оружие. Государству удается развивать сотрудничество с Китаем, что позволяет разрабатывать и производить новое оружие, а также проводить учения.

Как отметили авторы материала, США, напротив, долгое время не занимались модернизацией своей армии.

Ранее мы сообщили, что британская газета The Sun изменила статью о времени "вторжения" России на Украину.

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