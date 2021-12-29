Британская газета The Sun изменила статью о времени "вторжения" России на Украину

В кэш-архиве доступен изначальный вариант материала. Авторы статьи написали "в любое время" вместо фразы "завтра в час ночи".

Британская газета The Sun изменила заголовок статьи про дату и точное время начала "вторжения" России на Украину.

В заголовке и вводном абзаце сказано о том, что Россия начнет "вторжение" на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 тыс. военнослужащих. В кэш-архиве доступен изначальный вариант материала. Авторы статьи написали "в любое время" вместо фразы "завтра в час ночи". Кроме того, в первоначальной версии статьи упоминалось о том, что, согласно информации разведки США, три часа ночи считается "наиболее вероятный временем" для отдачи "приказа". Теперь в этом отрывке написано, что ночь "прошла без происшествий".

В Кремле с иронией комментируют сообщения западных СМИ про "вторжение" России на территорию Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил украинцам завести будильник под утро.

Ранее мы сообщили, что Захарова раскритиковала заявления о "вторжении на Украину под чужим флагом".

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