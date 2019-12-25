Украина испытала шашку УДШ-У на полигоне в Львовской области

Военные подтвердили заявленные разработчиком характеристики.

Украина испытала шашку УДШ-У. Соответствующий ролик опубликован на Facebook-аккаунте пользователем с ником Valery Ryabykh. Атор поста заявил, что тесты прошли на территории государственного полигона, расположенного в Львовской области.

Журналисты Defense Express рассказали, что военные Украины проверяют вооружение и технику, которое ранее не производилось в стране. Испытания прошли успешно. Силовики смогли подтвердить заявленные разработчиками боевые характеристики.

Подобные дымовые шашки крайне необходимы ВС Украины, поскольку являются чрезвычайно эффективными средствами маскировки, при этом старые запасы советских УДШ на складах практически закончились сообщение Defense Express

Авторы материала напомнили, что Украина также получила для использования компьютерную систему, цифровую метеостанцию и локальные пункты управления. Комплекс позволяет одновременно управлять запуском двух тысяч шашек.

Украина получила от США два миллиарда долларов на войну.

Фото и видео: Facebook/Valery Ryabykh

