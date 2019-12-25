Об этом заявил представитель СНБО Украины Алексей Данилов.

Украина получила от США два миллиарда долларов на войну. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Ролик опубликован на YouTube-платформе местного телеканала "Украина 24".

Чиновник объяснил, что Вашингтон с 2015 года до настоящего времени предоставляет Киеву военную помощь. Пентагон поставил на Украины техники на сумму в два млрд долларов. Журналисты из издания Defense Express напомнили, что Минобороны США отправляли не только боевые машины повышенной проходимости, многодиапазонные радиостанции, патрульные катера, но и ценное медицинское оборудование.

Также Украина получила противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, приборы ночного видения, технику для разминирования, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и другие комплексы.

Украина проведет учения в "неожиданных местах" в ответ на маневры РФ.