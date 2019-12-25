Глава СНБО Украины объяснил, почему Киев не предоставит воду для Крыма.

Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны во время эфира на телеканале "1+1". Алексей Данилов считает, что Киев не может себе позволить предоставить жителям полуострова доступ к пресной воде.

Подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Глава СНБО Украины добавил, что в настоящее время жители региона обеспечены питьевой водой на 100%. Однако ресурсов не хватает для работы промышленных объектов. До момента присоединения Крыма к РФ всю потребность в воде покрывала работа Северо-Крымского канала. Шлюзы данного трубопровода были перекрыты в 2014 году.

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