Алексей Данилов дал 100% прогноз на крах "искусственного образования".

На Украине предрекли развал России "при нашей жизни". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "24 каналу". Он считает, что РФ ждет крах.

Это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось. Но то, что это будет при нашей жизни, — это 100% Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

По мнению эксперта, Россия является искусственным образованием, которое было собрано "под пулеметами". Ранее вице-премьер страны по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий оценил возможность широкомасштабной войны с Россией. Алексей Резников считает, что войска противника не смогут продвигаться по Украине, так как 250 тысяч военнослужащих успешно прошли боевые испытания на восточном фронте.

В МИД Украины разработали стратегию "деоккупации" Крыма.