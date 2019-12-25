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СНБО сообщил, что Украина столкнулась с дефицитом воды
Сегодня, 12:00
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matveyvn

СНБО сообщил, что Украина столкнулась с дефицитом воды

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Ведомство рекомендует гражданам экономно потреблять воду.

Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что страна столкнулась с дефицитом воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СНБО предлагает оптимизировать использование ресурсов и рекомендует гражданам экономно потреблять воду. В сообщении отмечается, что последние пять лет в стране были маловодными, поэтому есть вероятность возникновения дефицита воды в бассейнах некоторых рек, на которые возложена большая антропогенная нагрузка.

Совет предлагает предпринять меры. Например, инвентаризировать все подзменые источники и артезианские скважины страны, чтобы подключить их к водоснабжению.

Ранее Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией.

Теги: дефицит воды, украина, экология
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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