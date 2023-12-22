Алексей Данилов оценил работу дипломатической миссии КНР в Евразии.

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов пренебрежительно исказил имя специального китайского представителя по делам Евразии Ли Хуэя, чья дипломатическая миссия сейчас призвана помочь мирному урегулированию регионального конфликта между Киевом и Москвой. В эфире местного телеканала "Рада" иностранный эксперт прокомментировал возможность мирного обсуждения вопроса с российским руководством. Данилов заметил, что все эти проблемы решать придется не китайскому чиновнику.

Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Мы слишком дорого заплатили за то, что имеем право сидеть за столом...Я не понимаю, кто может нашей территорией, нашими землями разбрасываться. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву все вооружение.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада