  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:44
112
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Секретарь СНБО Украины исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя

0 0

Алексей Данилов оценил работу дипломатической миссии КНР в Евразии.

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов пренебрежительно исказил имя специального китайского представителя по делам Евразии Ли Хуэя, чья дипломатическая миссия сейчас призвана помочь мирному урегулированию регионального конфликта между Киевом и Москвой. В эфире местного телеканала "Рада" иностранный эксперт прокомментировал возможность мирного обсуждения вопроса с российским руководством. Данилов заметил, что все эти проблемы решать придется не китайскому чиновнику.

Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Мы слишком дорого заплатили за то, что имеем право сидеть за столом...Я не понимаю, кто может нашей территорией, нашими землями разбрасываться.

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву все вооружение.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада

Теги: алексей данилов, китай, ли хуэй, снбо украины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии