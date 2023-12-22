Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву все вооружение

Алексей Данилов призвал Запад передать ВСУ самолеты F-16.

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что страны коллективного Запада должны передать киевскому режиму абсолютно все вооружение и технику, так как в следующих мировых конфликтах они им уже не потребуется. Соответствующей информацией чиновник поделился в интервью журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в России ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды". Данилов призвал международных союзников отправить для ВСУ самолеты F-16 американского производства. Он заметил, что власти страны точно понимают, как именно необходимо использовать такую поддержку.

Те пушки, танки, боевые машины пехоты и многое другое для следующей войны Европе уже будут не нужны. И им нужно сейчас срочно все передавать нам, как это сделала Дания... Это будет металлолом, который вам будет абсолютно не нужен Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине.

Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук