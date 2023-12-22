СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине

Алексей Данилов прокомментировал сведения о гибели пилота.

Власти киевского режима предлагали российскому летчику Максиму Кузьминову, угнавшему летом российский военный вертолет Ми-8 и перешедшему борт на сторону Вооруженных сил Украины, оставаться на территории соседнего государства. Соответствующее заявление сделал в эфире YouTube-канала местного издания "Украинская правда" секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищен. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Накануне информационное агентство Efe подтвердило со ссылкой на собственные источники сведения о том, что в Испании убит перебежчик Максим Кузьминов, угнавший ранее российский военный вертолет Ми-8 на Украину. В европейских СМИ наблюдаются несостыковки в новостях о смерти пилота. В испанской прессе речь шла о смерти 33-летнего украинца, однако ранее в открытых источниках сообщалось, что о том, что на самом деле Максиму Кузьминову 28 лет. Авторы из Efe со ссылкой на источники уведомили читателей о том, что найденные документы Кузьминова не соответствовали его реальной личности.

Секретарь СНБО заявил, что в отставке Залужного нет ничего страшного.

Фото и видео: YouTube / Украинская правда