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Секретарь СНБО заявил, что в отставке Залужного нет ничего страшного

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Алексей Данилов оценил кадровые перестановки в Киеве.

Секретарь совета украинской национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заверил граждан страны в том, что от возможной отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сразу "не произойдет ничего страшного". Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в эфире местного телемарафона. Гость шоу пояснил, что население должно дождаться решения властей о кадровых перестановках и затем дождаться их последствий, проанализировать успехи.

Ничего вечного не существует. Нет вечного президента, нет вечного главы наших вооруженных сил, нет вечного спикера... Жизнь идет, ничего страшного в жизни от того, что один или два-три-четыре-пять человек будут заменены.

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Секретарь СНБО заявил, что Киев готовится принять F-16.

Фото и видео: YouTube / TCH

Теги: алексей данилов, валерий залужный, всу, кадровые перестановки, снбо украины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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