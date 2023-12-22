Секретарь СНБО заявил, что Киев готовится принять F-16

Алексей Данилов оценил намерение США передать ВСУ боевую авиацию.

В Киеве рассказали о том, что правительство подготавливает инфраструктуру для приема истребителей F-16 американского образца. Соответствующее заявление сделал секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в эфире местного "24 канала". Ранее, в конце января текущего года советник командования ВВС Украины Юрий Игнат говорил о том, что международные партнеры готовы передать стране собственные боевые самолеты, но для их боевого применения на Украине еще не все готово.

Инфраструктура готовится, партнеры предоставляют нам максимальную помощь. Не будем говорить, где именно и какая инфраструктура, но это комплексная работа, все идет по графику и по плану. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

В Киеве считают, что выборы можно провести по окончании военного положения.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал