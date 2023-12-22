В Киеве считают, что выборы можно провести по окончании военного положения

Алексей Данилов прокомментировал продление военного положения на Украине.

Проведение президентских выборов на Украине будет возможно после окончания действия военного положения. Соответствующее заявление сделал секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в эфире местного "24 канала". Эксперт напомнил, что избиратели должны были выбрать нового главу государства вечной 2024 года. Однако власти решили продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации. Голосование проводиться не будет.

Выборы можно будет организовать, когда закончится военное положение. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Секретарь СНБО Украины признал нехватку боеприпасов у ВСУ.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал