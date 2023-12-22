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В Киеве считают, что выборы можно провести по окончании военного положения

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Алексей Данилов прокомментировал продление военного положения на Украине.

Проведение президентских выборов на Украине будет возможно после окончания действия военного положения. Соответствующее заявление сделал секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в эфире местного "24 канала". Эксперт напомнил, что избиратели должны были выбрать нового главу государства вечной 2024 года. Однако власти решили продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации. Голосование проводиться не будет.

Выборы можно будет организовать, когда закончится военное положение.

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Секретарь СНБО Украины признал нехватку боеприпасов у ВСУ.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал

Теги: алексей данилов, президентские выборы, снбо украины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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